Трюдо пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку Украины со стороны Канады 3 марта, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Трюдо пообещал работать над привлечением России к ответственности (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую поддержку украинскому народу в его борьбе с полномасштабным российским вторжением.



В своем твите канадский лидер заявил, что высоко ценит храбрость украинского президента и его лидерство на передовой, назвав это вдохновляющим для канадцев и людей во всем мире.

«Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности, в том числе с помощью жестких и скоординированных санкций, — и мы продолжим поддерживать народ Украины. Наша поддержка непоколебима», — добавил Трюдо.

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В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трюдо за лидерство во введении антироссийских санкций и подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер.

«Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно», — резюмировал украинский лидер.

Ранее министерство иностранных дел Канады объявило о санкциях против 10 ключевых сотрудников российских госкомпаний Газпром и Роснефть.



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