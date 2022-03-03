Трюдо пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку Украины со стороны Канады

3 марта, 05:22
Цей матеріал також доступний українською
Трюдо пообещал работать над привлечением России к ответственности (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Трюдо пообещал работать над привлечением России к ответственности (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую поддержку украинскому народу в его борьбе с полномасштабным российским вторжением.

В своем твите канадский лидер заявил, что высоко ценит храбрость украинского президента и его лидерство на передовой, назвав это вдохновляющим для канадцев и людей во всем мире.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1499179627352408064

«Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности, в том числе с помощью жестких и скоординированных санкций, — и мы продолжим поддерживать народ Украины. Наша поддержка непоколебима», — добавил Трюдо.

Слушайте подкаст на эту тему

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трюдо за лидерство во введении антироссийских санкций и подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499136271175847942

«Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно», — резюмировал украинский лидер.

Ранее министерство иностранных дел Канады объявило о санкциях против 10 ключевых сотрудников российских госкомпаний Газпром и Роснефть.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Канада Санкции против России Владимир Зеленский Джастин Трюдо Украина-Канада Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ