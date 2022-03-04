Закрытое небо в действии. В Канаде посадили чартерный самолет с россиянами

4 марта, 00:39
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Акция в поддержку Украины в Торонто, Канада, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Акция в поддержку Украины в Торонто, Канада, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Чартерный самолет с россиянами посадили в аэропорту канадского города Йеллоунайф, сообщил министр транспорта Канады Омар Альхабра.

В своем Twitter министр подчеркнул, что Канада продолжит привлекать Россию к ответственности за вторжение в Украину.

https://twitter.com/OmarAlghabra/status/1499472158996803585

Канадский телеканал CBC сообщил со ссылкой на министра инфраструктуры региона Дайан Арчи, что пассажиры самолета направлялись в арктическую экспедицию в Резольют на большом вездеходе. По данным CBC, на борту было два гражданина РФ, самолет посадили 1 марта. Он останется в аэропорту, пока местные власти не закончат проверку, был ли нарушен запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Канады.

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28 февраля в министерстве транспорта Канады сообщили, что самолет российского Аэрофлота незаконно влетел в воздушное пространство страны после введенного запрета на его использование авиакомпаниями из РФ.

Канада, страны Евросоюза, США и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения РФ в Украину.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Канада Санкции против России Российские самолеты Война России против Украины

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