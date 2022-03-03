Канада ввела пошлину в 35% на импорт товаров из России и Беларуси 3 марта, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Христя Фриланд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Из-за вторжения РФ в Украину Канада ввела пошлину в 35% на импорт товаров из России и Беларуси.

Об этом сообщает CTV News.

Единственной страной, против которой Канада вводила такие ограничения была Северная Корея.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы побудить их сделать такой же шаг», — сказала заместитель премьер-министра и министр финансов Христя Фриланд.

3 марта — восьмые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска массированно обстреливают Харьков, а вокруг Киева, который в ночь на 3 марта снова подвергся обстрелам, продолжаются тяжелые бои.

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