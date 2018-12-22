Трамп заявил, что оставляет борьбу с ИГИЛ в Сирии на "местные страны"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.
Об этом он заявил в Twitter.
По словам главы Белого дома, изначально срок проведения военной кампании США против ИГИЛ в Сирии составлял три месяца, однако в итоге она затянулась на семь лет.
"В Сирии мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад - мы никогда не уходили. Когда я стал президентом, ИГИЛ неистовствовало. Теперь ИГИЛ в значительной степени побеждено, и другие местные страны, включая Турцию, могут позволить себе легко справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой", - заявил Трамп.
....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.
Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.
Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.