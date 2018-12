Трамп заявил, что оставляет борьбу с ИГИЛ в Сирии на "местные страны"

Об этом он заявил в Twitter.

По словам главы Белого дома, изначально срок проведения военной кампании США против ИГИЛ в Сирии составлял три месяца, однако в итоге она затянулась на семь лет.

"В Сирии мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад - мы никогда не уходили. Когда я стал президентом, ИГИЛ неистовствовало. Теперь ИГИЛ в значительной степени побеждено, и другие местные страны, включая Турцию, могут позволить себе легко справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой", - заявил Трамп.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!