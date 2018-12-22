Трамп заявил, что оставляет борьбу с ИГИЛ в Сирии на "местные страны" Сегодня, 21:57 121 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.

Об этом он заявил в Twitter.

По словам главы Белого дома, изначально срок проведения военной кампании США против ИГИЛ в Сирии составлял три месяца, однако в итоге она затянулась на семь лет.

"В Сирии мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад - мы никогда не уходили. Когда я стал президентом, ИГИЛ неистовствовало. Теперь ИГИЛ в значительной степени побеждено, и другие местные страны, включая Турцию, могут позволить себе легко справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой", - заявил Трамп.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.