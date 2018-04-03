Трамп заявил, что мог бы поладить с Путиным

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что в состоянии наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 3 апреля на совместной с лидерами стран Балтии пресс-конференции в Белом доме.

"Я полагаю, что я мог бы наладить хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если бы я это сделал, это было бы замечательно. Но также есть большая вероятность, что этого не произойдет. Кто знает?" - цитирует Reuters заявление Трампа.

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Напомним, что 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Также американский президент заявил о намерении встретиться с главой Кремля в ближайшее время.

В Администрации Трампа заявили, что встреча может пройти в Белом доме.

Первая и пока единственная полноценная встреча Путина и Трампа состоялась летом 2017 года во время саммита G20 в Германии. 

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