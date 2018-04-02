Трамп и Путин обсудили возможность встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили возможность провести встречу в Белом доме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Два лидера обсудили возможность встречи в нескольких потенциальных местах, в том числе, в Белом доме", - цитирует Сандерс Вloomberg.

Таким образом, Сандерс прокомментировала сообщение российских СМИ о том, что Трамп во время телефонного разговора от 20 марта пригласил Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.

Первая и пока единственная полноценная встреча Путина и Трампа состоялась летом 2017 года, во время саммита G20 в Германии.

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20 марта Трамп поздравил в телефонном разговоре Путина с переизбранием на пост президента РФ. Также американский президент заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время.

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны во время разговоора обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.