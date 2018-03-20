Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в "недалеком будущем"

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Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые очные переговоры 7 июля 2017 года

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые очные переговоры 7 июля 2017 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.

"У нас был очень хороший разговор", - сказал Трамп.

По его словам, он хочет встретиться с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.  

Напомним, что 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопрос скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

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