"Я выиграю". В Кремле отрицают, что Трамп предупредил Путина о поражении РФ в гонке вооружений

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Песков настаивает, что Трамп такого не говорил

Песков настаивает, что Трамп такого не говорил

В администрации главы Кремля Владимира Путина отрицают, что во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом тот предупредил его, что РФ проиграет в случае начала гонки вооружений.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает телеканал Дождь.

"Нет, такая фраза не была сказана во время разговора. Эти сообщения не соответствуют действительности", - настаивает спикер Путина.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Трамп в ходе последнего телефонного разговора с Путиным заявил о победе США в потенциальной гонке вооружений между странами.

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", - цитирует телеканал слова американского президента.

Ранее Путин заявил о разработке новых ядерных ракет, чтобы Россию "послушали".

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