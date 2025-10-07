Трамп во время встречи с Карни в Белом доме заявил, что переговоры с Путиным «сложнее, чем ситуация в Газе»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 октября, встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме. Во время совместной пресс-конференции Трамп, в частности, заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным оказались «сложнее», чем мирные переговоры по ситуации в Газе.

По словам президента США, мирное соглашение о прекращении боевых действий в Газе «очень близко», пишет BBC.

Он также добавил, что достижение соглашения с Путиным о прекращении войны в Украине оказалось «возможно, более сложными» переговорами.

Трампа также спросили о планах по системе противоракетной обороны «Золотой купол» во время пресс-конференции. Он ответил, что вместе с Карни «будет работать над Золотым куполом для двух стран», подчеркнув, что это «будет очень важно».

О планах относительно этой системы Трамп сообщил лишь через несколько дней после своего возвращения в Белый дом в январе.

Кроме этого, Трамп заявил, что Карни «хороший человек, но может быть очень неприятным».

«Он лидер мирового класса. Он хороший человек, он прекрасно выполняет свою работу и он жесткий переговорщик», — заявил президент США, комментируя возможность заключения торгового соглашения с Канадой, которая является единственной страной G7, которая еще его не заключила.

Однако во время пресс-конференции по торговле Карни заверил, что США и Канада «достигнут правильного соглашения».

Журналисты спросили, почему Великобритания и ЕС смогли договориться с США о снижении тарифов, а Канада — нет. Трамп объяснил, что расстояние между странами может затруднять переговоры.

Карни добавил, что США и Канада имеют тесные торговые отношения и активно сотрудничают в сфере торговли. Он отметил, что хотя есть отрасли, где страны конкурируют и требуют отдельных договоренностей, существуют и сферы, в которых они «сильнее вместе».

«Мы достигнем правильного соглашения», — подытожил Карни.

В прошлый раз политики встретились в Белом доме 6 мая. Тогда как Карни, его команда и большинство канадцев были обеспокоены разговорами о «51-й штат» и «карательными» тарифами Трампа, президент США хотел обсудить глобальные проблемы, в частности войну России против Украины, противостояние с Китаем и ситуацию в Иране, сообщал CBC News.