«Люди схватят его и казнят». Трамп отказался называть Путина военным преступником 11 мая, 07:14 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Экс-президент США Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Трамп сказал, что это «следует обсудить позже».

«Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы прекратить это дело. Если он будет военным преступником, люди схватят его и казнят, он будет сражаться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах», — сказал он.

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Бывший президент также сказал, что считает, что «Путин совершил ошибку».



Когда его попросили уточнить, что он имеет ввиду, Трамп сказал: «Его ошибкой было то, что он вошел туда. Он бы никогда не вошел, если бы я был президентом», имея в виду вторжение России в Украину.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае переизбрания в Белый дом он якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».