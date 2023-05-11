«Хочу, чтобы все прекратили умирать». Трамп не сказал, кто должен победить в войне РФ против Украины
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)
Экс-президент США Дональд Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.
Об этом сообщает CNN.
«Я не думаю о победе или проигрыше. Я думаю о том, чтобы решить проблему, чтобы мы перестали убивать всех этих людей», — сказал он.
Когда Трампа попросили выбрать сторону, на которой он хотел бы победить, Трамп снова отказался.
«Я хочу, чтобы все прекратили умирать», — сказал он.
Трамп заявил, что Путин «совершил огромную ошибку», когда начал вторжение в Украину, но добавил, что российский диктатор — «умный парень».
Ошибка, по словам Трампа, заключалась в том, что он «въехал» в Украину — чего, добавил бывший президент, не случилось бы, будь он все еще в Белом доме.
Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины.