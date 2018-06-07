Трамп решил пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

В случае успешных переговоров Дональд Трамп пригласит Ким Чен Ына в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что "непременно" пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты в случае успеха на переговорах в Сингапуре.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AP.

Трамп подчеркнул, что он предпочел бы принять Ким Чен Ына в Белом доме вместо частного клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. "Может, мы начнем с Белого дома", - сказал американский президент.

Дональд Трамп также раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына, которое ему передала северокорейская делегация на прошлой неделе. По его словам, это было "очень приятное письмо" с приветствием от Кима и "ничего больше".

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Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.