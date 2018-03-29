Бронированный и с лобстерами. Что известно о загадочном поезде Ким Чен Ына

Недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, ставший его первой формальной зарубежной поездкой, был поначалу строго засекречен, однако утаить его надолго не удалось. Как только на вокзал Пекина 25 марта прибыл загадочный темно-зеленый состав с тонированными стеклами - излюбленное средство передвижения трех поколений лидеров Северной Кореи - у мировых СМИ не осталось сомнений: Поднебесная встречает высоких гостей из КНДР.

Позже информацию о визите подтвердили обе стороны, а редкие кадры, запечатлевшие Ким Чен Ына снаружи и внутри поезда, попали в официальную фотохронику информационных агентств Китая и Северной Кореи.

НВ собрало самые интересные факты о любимом транспорте Ким Чен Ына.

Почему именно поезд

Пристрастие к железной дороге Ким Чен Ын, очевидно, унаследовал от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, отца-основателя КНДР. Оба они предположительно страдали аэрофобией и не пользовались самолетами даже для дальних зарубежных поездок, всегда предпочитая специально оснащенные личные поезда.

К примеру, в 2001-2002 годах Ким Чен Ир ездил на таком составе в Москву и обратно. Каждый раз путь занимал 24 дня, а поезд преодолевал всю Транссибирскую магистраль.

Кроме того, все лидеры КНДР одержимы собственной безопасностью и, по-видимому, считают наземные путешествия в режиме строгой секретности более надежными.

Смотрите также

Эксклюзивное депо

Состав, которым Ким Чен Ын прибыл в Пекин, насчитывал 21 вагон, однако всего в распоряжении первых лиц Северной Кореи находится около 90 специально оснащенных вагонов. Об этом известно из специального доклада южнокорейской разведки, детали которого были обнародованы в 2009 году.

Как пишет американское издание The New York Times со ссылкой на этот доклад, во время путешествий отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир обычно использовал три состава. Первым следовал специальный поезд безопасности или локомотив-"разведчик", за ним – поезд самого лидера, и наконец последним – железнодорожный состав с дополнительными телохранителями и обеспечением.

Безопасность

Состав Ким Чен Ына - полностью бронированный, включая полы вагонов. Вагоны пуленепробиваемые и оснащены затемненными стеклами, чтобы исключить любую возможность рассмотреть высокопоставленных пассажиров поезда.

В ходе поездок Ким Чен Ира, пишет The New York Times, меры безопасности были крайне жесткими: около сотни сотрудников служб безопасности заранее проверяли маршрут следования поезда, ища возможные взрывные устройства и другие угрозы первому лицу КНДР. Кроме того, состав нередко сопровождали северокорейские вертолеты и самолеты.

Путешествовать поездом предпочитал и Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына / Фото EPA

На территории самой Северной Кореи существуют около 20 станций, предназначенных исключительно для маршрута следования этого поезда.

Скорость

Бронированные пластины, которыми обшиты вагоны состава, утяжеляют его вес на сотни килограммов, из-за чего поезд не способен развивать значительную скорость. Ее предел – около 60 км/ч.

Внутреннее оснащение

Информация об интерьерах поезда доступна из редких официальных кадров поездок Ким Чен Ына по стране и немногочисленных свидетельств тех, кому приходилось бывать на борту северокорейского состава №1.

Известно, что среди вагонов поезда есть конференц-зал с большим белоснежным столом и вагон для приема гостей; банкетный зал-вагон, обшитый темным деревом; рабочий кабинет лидера КНДР; спальные вагоны. Многие вагоны оснащены современной электроникой, включая плазменные экраны и современные ноутбуками. На борту состава есть интернет и надежная спутниковая связь.

Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской или французской кухни

Для удобства первого лица во время путешествия на специальные экраны выводятся метеорологические данные и информация о тех регионах, которые проезжает поезд. Об этом пишет в своей книге Восточный экспресс Константин Пуликовский – российский чиновник и бывший военный, который сопровождал Ким Чен Ира во время его трехнедельной поездки по России летом 2001 года.

"Когда мы пересекали Иркутскую область, на мониторе можно было по-русски и по-корейски прочитать фамилии губернатора, председателя законодательного собрания, других руководителей и даже узнать, каким количеством крупного рогатого скота располагает область", - пишет Пуликовский.

Кроме того, поезд оснащен дизельной электростанцией и современной системой кондиционирования.

Кухня

По данным Пуликовского, на борту поезда высокопоставленным путешественникам доступны самые изысканные деликатесы, к примеру лобстеры. "Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской или французской кухни", - пишет в своей книге Пуликовский.

А в "походной" винотеке Ким Чен Ира были в том числе французские вина из Бордо и Бургундии.

Ким Чен Ын наверняка не уступает отцу в своем пристрастии к гастрономическим изыскам, отмечает The New York Times. Ему приписывают любовь к швейцарским сырам, - нынешний лидер КНДР частично получил образование в Швейцарии, - а также шампанскому Cristal Champagne и коньяку Hennessy.

Дополнительный штат

Жизнеобеспечением поезда во время путешествий руководителей КНДР занимается целый штат сотрудников, среди которых официанты, повара, уборщики, многочисленные охранники, включая снайперов.

Кроме того, отца Ким Чен Ына на борту поезда традиционно развлекал женский песенный коллектив.