Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС - WP

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из Евросоюза.
Об этом сообщает The Washington Post.
24 апреля в ходе встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.
Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.
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