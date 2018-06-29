29 июня 2018, пятница

Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС - WP

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Соответствующий разговор между президентами подтвердили два европейских чиновника

Соответствующий разговор между президентами подтвердили два европейских чиновника

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из Евросоюза.

Об этом сообщает The Washington Post.

24 апреля в ходе встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.

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