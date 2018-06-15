15 июня 2018, пятница

Макрон хочет сделать французский основным для ЕС - СМИ

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Макрон хочет воспользоваться моментом Brexit

Макрон хочет воспользоваться моментом Brexit

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет придать французскому языку статус основного языка для Европейского союза.

Макрон считает, что выход Британии из состава ЕС является хорошим поводом для смены основного языка ЕС.

Он также напомнил, что до 1973 в Европе именно французский был осовным в делопроизводстве.

Напомним, 21 марта в Международный день Франкофонии и французского языка президент Эммануэль Макрон опубликовал план популяризации в мире французского языка и культуры.

К 2065 году Макрон ставит перед собой цель, чтобы количество людей, владеющих французским языком, достигло в мире одного миллиарда.

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