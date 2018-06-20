20 июня 2018, среда

Германия и Франция договорились о создании бюджета еврозоны

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Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Во вторник, 19 июня, в ходе встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, с участием членов правительств обеих стран, стороны договорились о намерении создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС, передает DW.

"При этом пока не решено, каким образом будет наполняться этот бюджет, который планируется сформировать в 2021 году", - говорится в сообщении.

По словам Меркель, бюджет должен способствовать росту инвестиций и привести к постепенному сглаживанию разницы в развитии экономик стран, в которых действует единая европейская валюта. Макрон, в свою очередь, заявил, что это будет "настоящий бюджет с ежегодными статьями доходов и расходов".

ФРГ и Франция выступают за изменение Европейского стабилизационного механизма, созданного в 2012 году для борьбы с долговым кризисом в ЕС. Его предлагается трансформировать в Европейский валютный фонд, который предназначен для оказания помощи странам Евросоюза, столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Ранее сообщалось, что Макрон и Меркель предложили разработать новые форматы для повышения безопасности Европейского Союза, в частности, Совет Безопасности ЕС.

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