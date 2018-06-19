19 июня 2018, вторник

Германия и Франция выдвинули идею создать Совбез ЕС

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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили разработать новые форматы для повышения безопасности Европейского Союза, в частности, Совет Безопасности ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, передает Интерфакс-Украина.

"Нам нужны европейские дебаты о новых форматах, например, о Совете Безопасности ЕС, и о возможностях более тесного взаимодействия в принятии решений в рамках ЕС и на внешних форумах", - заявили Меркель и Макрон.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум относительно миграционной политики страны, который выдвинул ей глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. До конца июня Меркель должна заключить соглашение с другими странами ЕС об общих принципах приема беженцев.

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