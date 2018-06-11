Белый дом раскрыл подробности предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Дональд Трамп встретится лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник, в 9 часов утра

В Белом доме рассказал детали предстоящего саммита США-КНДР на уровне глав государств, который пройдет в Сингапуре, 12 июня.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Дональд Трамп встретится лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник, в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

Делегация США на расширенной встрече будет включать госсекретаря Майка Помпео, главу аппарата Белого дома Джона Келли и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Пресс-секретарь Сара Сэндерс и старший директор Совбеза по странам Азии Мэтт Поттингер присоединятся к рабочему обеду.

По завершении саммита президент Трамп даст пресс-конференцию для представителей СМИ и покинет Сингапур около 8 вечера.

Саммит США-КНДР в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предложить КНДР "уникальные" гарантии безопасности в случае успешной денуклеаризации Корейского полуострова.