Новый план Трампа, который изменит все

Дойти до той точки, в которой мы сейчас находимся, было действительно трудно. Это была своего рода геополитическая «партия в бильярд»

Я надеюсь, что если в ближайшие дни первый этап соглашения о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и обмене заключёнными будет реализован согласно плану, президент Трамп получит заслуженные похвалы — и вот три причины, почему это может повлиять на будущее как Ближнего Востока, так и самой Америки.

Реклама

Во-первых, потому что дойти до этой точки было действительно трудно. Это была своего рода геополитическая «партия в бильярд», в которой необходимо было нанести удар так, чтобы «шар» срикошетил бы по Израилю, ХАМАСу, Катару, Турции, Палестинской администрации, Саудовской Аравии, Египту и ОАЭ — одновременно завоевав их доверие — прежде чем приземлиться в Газе. По шкале сложности эта задача — на самом верху.

Президенту США и его команде стоит отдать должное за то, что они это провернули.

Во-вторых, это лишь первый этап многоступенчатого плана.