Во время выступления Трампа в Кнессете двое депутатов протестовали (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Левые депутаты Кнессета Офер Кассиф и Айман Одех освистали президента США Дональда Трампа во время речи, после чего их выгнали из зала, сообщает Sky News .

Отмечается, что Одех держал плакат, на котором, вероятно, было написано «признайте Палестину».

Депутаты осуждали поддержку американского президента войны в секторе Газа.

После этого спикер выгнал их из зала. Трамп отшутился и сказал, что «это было очень эффективно».

13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась. Также он выступил в израильском Кнессете после многочисленных благодарностей в его адрес со стороны премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и других политиков.

Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия». Отныне Ближний Восток ждет мир и процветание.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь во время своего выступления отметил решающую роль США в возвращении заложников и лично несколько раз поблагодарил Трампа за вклад в окончание войны в секторе Газа и поддержку Израиля. «Вы уже вошли в историю человечества», — заявил Нетаньяху.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.