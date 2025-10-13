Левые депутаты Кнессета освистали Трампа во время речи, их выгнали из зала — видео реакции президента США
Во время выступления Трампа в Кнессете двое депутатов протестовали (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)
Левые депутаты Кнессета Офер Кассиф и Айман Одех освистали президента США Дональда Трампа во время речи, после чего их выгнали из зала, сообщает Sky News.
Отмечается, что Одех держал плакат, на котором, вероятно, было написано «признайте Палестину».
Депутаты осуждали поддержку американского президента войны в секторе Газа.
После этого спикер выгнал их из зала. Трамп отшутился и сказал, что «это было очень эффективно».
13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась. Также он выступил в израильском Кнессете после многочисленных благодарностей в его адрес со стороны премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и других политиков.
Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия». Отныне Ближний Восток ждет мир и процветание.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь во время своего выступления отметил решающую роль США в возвращении заложников и лично несколько раз поблагодарил Трампа за вклад в окончание войны в секторе Газа и поддержку Израиля. «Вы уже вошли в историю человечества», — заявил Нетаньяху.
Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.