Историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто в интервью NV высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не склонен к насилию, но может восхищаться людьми, готовыми совершать военные преступления.

«Его (Дональда Трампа — ред.) фашизм является своеобразным притворным фашизмом. Лично он не является сильным в фашистском смысле. Он не способен к насилию. Я не думаю, что США вторгнутся в Канаду. Но Трамп восхищается силой у других», — заявил Снайдер в интервью NV.

Реклама

По словам историка, это создает опасную ситуацию для Украины, а также для уязвимых стран в любом месте мира, потому что Трамп склонен думать, что более сильная сторона должна победить.

«И он (Дональд Трамп — ред.) склонен восхищаться людьми, готовыми совершать военные преступления, которые он сам не совершил бы, он смотрит на них с уважением», — добавил историк.

В апреле 2025 года Трамп заявлял, что Украина «не должна была начинать войну» против более сильного противника, а потом рассчитывать на помощь от партнеров.

«Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя по размерам, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты», — заявил президент США.

В то же время, Трамп отметил, что начал войну российский диктатор Владимир Путин.

«Конечно, наше время может быть довольно жестоким, как мы знаем, но эту войну нельзя было допустить, и Байден мог бы остановить ее, и Зеленский мог бы остановить ее, и Путин никогда не должен был ее начинать. Виноваты все», — сказал американский президент.

