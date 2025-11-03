Трамп сравнил Путина и Си: «жесткие и умные» лидеры, с которыми «не стоит играть»

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «жесткими и умными лидерами», с которыми необходимо обращаться максимально серьезно.

Об этом он сказал в интервью CBS News.



Отвечая на вопрос, с кем сложнее договариваться — с российским или китайским лидером, Трамп отметил, что переговоры с обоими являются «нелегкими», а самих политиков он считает серьезными оппонентами.

«С этими людьми не стоит играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не заходят и не говорят: „Какой замечательный день, правда? Посмотрите, как красиво, светит солнце“. Это серьезные люди, жесткие и умные лидеры», — отметил президент США.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры двух стран обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США.

Как сообщал CNN, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны затронули стратегически важные темы».

Позже президент Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам президента Трампа, во время переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.