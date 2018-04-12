Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив ситуацию в Сирии.

Об этом передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Детали переговоров не сообщаются.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные", - заявил он.

Смотрите также

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

Смотрите также

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове