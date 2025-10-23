Трамп заявил, что планирует обсудить войну в Украине на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить войну между Россией и Украиной во время предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином .

Об этом сообщает CNN.

«Я буду с ним говорить о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого. И я думаю, что он будет очень восприимчив», — сказал Трамп.

На вопрос, считает ли он, что Си способен повлиять на российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил утвердительно.

«Я думаю, что он может иметь большое влияние на Путина. Я думаю, что он может иметь большое влияние на многих людей. Посмотрите, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да. Я думаю, что он может иметь большое влияние, и мы, безусловно, будем говорить о России, Украине», — отметил президент США.

7 октября телеканал CNN сообщил, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам чиновников администрации, саммит планируется провести в городе Кёнджу 31 октября и 1 ноября.

28 сентября WSJ писало, что Си Цзиньпин, пользуясь желанием Трампа заключить торговую сделку, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня.

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономической сделки, к которой стремится президент США.

10 октября издание BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

12 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Китай «выбрать путь разума в торговых отношениях с Соединенными Штатами и отметил, что Трамп имеет больше рычагов влияния.