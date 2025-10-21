«Думаю, мы добьемся успеха». Трамп надеется на прорыв в торговых переговорах с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп выразил позитивные ожидания от запланированной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином . Он сказал, что надеется достичь успеха в переговорах по вопросам торговли и тарифных ограничений.

Об этом Трамп заявил во вторник, 21 октября, во время выступления в Розовом саду Белого дома, сообщает Укринформ.

Президент США сообщил, что встретится с Си через две недели в Южной Корее. По словам Трампа, он с китайским лидером поговорит о «многих вещах».

Глава Белого дома сказал, что Пекин хочет «обсудить тот факт, что они платят 157% тарифов».

«Я думаю, что мы добьемся успеха в этих переговорах», — говорит Трамп.

Вместе с тем, американский президент допустил, что «очень успешной» в его ожидании встречи может и не произойти.

7 октября телеканал CNN сообщил, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам чиновников администрации, саммит запланировано провести в городе Кёнджу 31 октября и 1 ноября.

28 сентября WSJ писало, что Си Цзиньпин, пользуясь желанием Трампа заключить торговую сделку, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня.

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономического соглашения, к которому стремится президент США.

10 октября издание BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

12 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Китай «выбрать путь разума в торговых отношениях с Соединенными Штатами и отметил, что Трамп имеет больше рычагов влияния.