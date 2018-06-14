Трамп: Четверть саммита G7 в Канаде была посвящена России

По словам Трампа, четверть саммита G7 в Канаде была посвящена России

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран G7 во время саммита в Канаде 25% времени потратили на обсуждение России.

В интервью телеканалу Fox News американский президент отметил, что "было бы лучше, если бы они (представители России) были здесь".

Он уточнил, что в данном случае выступает "не за Россию", а "за США".

По словам Трампа, если бы на саммите присутствовал президент России Владимир Путин, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине.

"Вот вам пример: если бы он был на той встрече, я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7.

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа по вопросу возвращения России в клуб.