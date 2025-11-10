«Точно не будет стыдно». Залужный прокомментировал публикацию WSJ о своей «причастности» к подрыву Северных потоков

«Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно», — написал Залужный в комментарии под публикацией Украинской правды в Facebook, где изложена суть новой публикации WSJ. В статье говорится о том, что группа украинцев, которых подозревают в причастности к подрыву газопроводов Северный поток в Балтийском море, действовала под руководством Залужного, считают немецкие следователи.

Бывший главнокомандующий обыграл свою известную фразу «Нам еще будет трудно, но точно уже не будет стыдно». Впервые генерал использовал ее 7 марта 2022 года в обращении к военным и гражданскому населению.

«Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои — это наша реальность. Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно», — сказал тогда Залужный.

По данным WSJ, немецкая полиция и прокуратура, а также другие осведомленные источники, якобы смогли воссоздать «четкую схему», по которой элитное украинское военное подразделение осуществило атаки «под непосредственным руководством Залужного».

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Как говорится в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туск выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков, не отвечает национальным интересам страны.

Сергея Кузнецова, которого также подозревают в подрыве, задержали в Италии летом на основании европейского ордера на арест во время отдыха с женой и детьми. С тех пор его удерживают в тюрьме строгого режима на севере страны.