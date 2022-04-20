США готовят еще один пакет помощи Украине на 800 млн долларов — CNN 20 апреля, 02:26 Цей матеріал також доступний українською Байден может одобрить новый пакет помощи в течение следующих 36 часов (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, сообщает CNN со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США и двух источников, знакомых с планом.



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По их информации, детали последнего пакета все еще обсуждаются и могут измениться. По словам одного высокопоставленного чиновника администрации, новый пакет может быть одобрен в течение следующих 36 часов.

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Отмечается, что другой представитель администрации сказал, что сроки не зафиксированы, и это может произойти в ближайшие дни. Он отметил, что размер пакета также может измениться «в последнюю минуту».

Согласно данным медиа, администрация Байдена работает над тем, чтобы как можно быстрее оказать Украине помощь в обеспечении безопасности, поскольку там считают, что война находится в критической стадии.

Сообщается, что продолжение помощи США может иметь значение, когда Россия начнет более агрессивное наступление на востоке Украины, заявили третьи представители администрации.

Как утверждает CNN, более открытая местность (степь — прим. НВ) в этом регионе благоприятствует использованию артиллерии и систем дальнего действия, поэтому администрация Байдена сделала ставку на быстрое развертывание таких систем по мере того, как боевые действия перемещаются из Киевской области на Донбасс.

Ранее Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерии.

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