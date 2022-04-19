Больше артиллерии. Байден пообещал поставить Украине дополнительное оружие

19 апреля, 21:24
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

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Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерии. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что по прибытии в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, журналисты на взлетной полосе спросили Байдена, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии, на что президент США ответил «да».

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Ранее Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, включая более тяжелое оборудование, такое как 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Джо Байден Артиллерия Война в Украине

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