МИД Украины отреагировал на провокацию России в отношении турецкого судна Sukru Okan, которое шло в порт Измаила 14 августа, 10:20 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

МИД опубликовал заявление на сайте в понедельник, 14 августа.

Там отметили, что ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы, и выразили солидарность с Турцией.

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«Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море […] Призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море», — подчеркнули в ведомстве.

МИД призвал лишить Россию возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в частности к украинским морским портам, и усилить усилия для того, чтобы Черноморская зерновая инициатива продолжила работать.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила.

Оккупанты заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По их версии, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако, вскоре утверждают россияне, судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт.

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России.

