Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна Sukru Okan — Кубраков

14 августа, 00:20
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Судно Сукру Окан (Фото:marinetraffic.com.)

Судно Сукру Окан (Фото:marinetraffic.com.)

Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна Сукру Окан (Sukru Okan) в Черном море и открытии предупредительного огня. В то же время сам факт таких спекуляций является грубым нарушением Россией норм международного права.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Украина не может подтвердить достоверность изложенной (Россией — ред.) информации. Однако сам факт спекуляции вокруг этого судна с целью запугивания и препятствования движению торговых судов является грубым нарушением Россией норм международного права», — заявил он.

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Министр подчеркнул, что такие действия РФ являются пренебрежением принципами свободы судоходства, закрепленными Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также нарушением норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 года, депозитарием которой является Международная морская организация (ИМО).

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«Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальным морем прибрежных стран», — отметил Кубраков.

Он сообщил, что сейчас балкер движется в направлении Сулины (Румыния).

«Мы призываем ИМО (Международная морская организация — ред.) и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры к Российской Федерации как страны-члена ИМО», — добавил министр.

Он подчеркнул, что во избежание провокаций Украина рекомендует капитанам судов, следующих в направлении к/из украинских морских портов, осуществлять движение судов как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальными водами Турецкой Республики, Республики Румыния и Республики Болгария.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.

По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

Оккупанты также заявляли, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Черное море Минобороны РФ Судно судоходство

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