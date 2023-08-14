Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна Sukru Okan — Кубраков 14 августа, 00:20 Судно Сукру Окан (Фото:marinetraffic.com.)

Украина не может подтвердить заявление Минобороны РФ об осмотре судна Сукру Окан (Sukru Okan) в Черном море и открытии предупредительного огня. В то же время сам факт таких спекуляций является грубым нарушением Россией норм международного права.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



«Украина не может подтвердить достоверность изложенной (Россией — ред.) информации. Однако сам факт спекуляции вокруг этого судна с целью запугивания и препятствования движению торговых судов является грубым нарушением Россией норм международного права», — заявил он.

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Министр подчеркнул, что такие действия РФ являются пренебрежением принципами свободы судоходства, закрепленными Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также нарушением норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 года, депозитарием которой является Международная морская организация (ИМО).

«Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальным морем прибрежных стран», — отметил Кубраков.

Он сообщил, что сейчас балкер движется в направлении Сулины (Румыния).

«Мы призываем ИМО (Международная морская организация — ред.) и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры к Российской Федерации как страны-члена ИМО», — добавил министр.

Он подчеркнул, что во избежание провокаций Украина рекомендует капитанам судов, следующих в направлении к/из украинских морских портов, осуществлять движение судов как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря, территориальными водами Турецкой Республики, Республики Румыния и Республики Болгария.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.

По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

Оккупанты также заявляли, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.