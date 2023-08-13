Оккупанты солгали о том, что открыли огонь по гражданскому судну Сукру Окан в Черном море — СМИ 13 августа, 20:30 Судно Сукру Окан (Фото:marinetraffic.com.)

В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты солгали о том, что открыли предупредительный огонь и осмотрели сухогрузное судно в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил, сообщает InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, которые наблюдали за инцидентом с расстояния.

Моряки отметили, что судно Сукра Окан не подчинилось требованиям россиян остановится, а просто временно изменило курс в направлении берега на территориальные воды Турции.

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По их словам, россияне не поднимали в воздух вертолет Ка-29, а также не делали предупредительных выстрелов.

Они отметили, что оккупанты только угрожали морякам в радиоэфире.

По данным моряков, на борту Сукра Окан находился турецкий экипаж, который не послушал угрозы оккупантов, а потому россияне солгали о «успешном осмотре» судна.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.

По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

Оккупанты также заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.