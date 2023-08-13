Россияне утверждают, что открыли огонь по гражданскому судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт

13 августа, 14:15
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Судно Сукру Окан под флагом Палау, которое якобы остановили в Черном море российские военные (Фото:marinetraffic.com)

Судно Сукру Окан под флагом Палау, которое якобы остановили в Черном море российские военные (Фото:marinetraffic.com)

В Минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузу в Черном море, который направлялся в украинский порт Измаил.

Как сообщает пресс-служба российского минобороны, инцидент произошел около 06:40 в воскресенье, 13 августа, в юго-западной части Черного моря.

Российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

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Россияне требовали остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но, как утверждают в минобороны РФ, капитан сухогруза не отреагировал.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — заявили в минобороны страны-агрессора.

Оккупанты также подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне утверждают, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан и провела осмотр. После этого корабль продолжил движение в порт Измаил.

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По данным мониторингового сайта MarineTraffic, судно направляется в румынский порт Сулина. По состоянию на сейчас корабль проплывает вдоль западного побережья Черного моря.

marinetraffic.com
Фото: marinetraffic.com

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля Кремль заявил об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

19 июля минобороны РФ объявило, что со следующего дня будет расценивать все гражданские суда, заходящие в украинские порты, как «военные цели».

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Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Корабль Черное море Министерство обороны РФ Боевые корабли Минобороны РФ Порт Измаил Сухогруз Российский корабль Судно судоходство Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение

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