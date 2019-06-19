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Суд по делу о катастрофе MH17 будет заочным — ГПУ

Вчера, 18:24
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Суд по делу о катастрофе MH17 будет заочным — ГПУ - фото

REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

Обломки сбитого самолета MH17

Суд по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе будет заочным, это предусмотрено законодательством Нидерландов, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«Это [заочный суд — Ред.] так и будет. Нидерландское законодательство предусматривает заочное осуждение, но в любой момент, если защитники или лично подозреваемые будут иметь желание принять участие в этом процессе, они, конечно, будут привлечены», — сообщил он в эфире Радио НВ.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Правоохранительные органы Украины намерены задержать и арестовать подозреваемого в причастности к крушению MH17 в небе над Донбассом Леонида Харченко.

Судебный процесс по делу об уничтожении MH17 начнется 9 марта 2020 года.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Радио НВ MH17

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