Суд по делу о катастрофе MH17 будет заочным — ГПУ Вчера, 18:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo Обломки сбитого самолета MH17 REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

Суд по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе будет заочным, это предусмотрено законодательством Нидерландов, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«Это [заочный суд — Ред.] так и будет. Нидерландское законодательство предусматривает заочное осуждение, но в любой момент, если защитники или лично подозреваемые будут иметь желание принять участие в этом процессе, они, конечно, будут привлечены», — сообщил он в эфире Радио НВ.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Правоохранительные органы Украины намерены задержать и арестовать подозреваемого в причастности к крушению MH17 в небе над Донбассом Леонида Харченко.

Судебный процесс по делу об уничтожении MH17 начнется 9 марта 2020 года.



Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.