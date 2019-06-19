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Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен — замглавы ГПУ

Вчера, 18:08
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Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен — замглавы ГПУ - фото

REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«Я могу утверждать, что он [круг подозреваемых, — Ред.] будет расширен, но после того, как совместная Международная [следственная] группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности», — сказал он в комментарии Радио НВ.

Также Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Правоохранительные органы Украины намерены задержать и арестоватьподозреваемого в причастности к крушению MH17 в небе над Донбассом Леонида Харченко.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Дмитрий Сторожук MH17 ГПУ Радио НВ

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