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Уничтожение рейса МН17: прокуратура Нидерландов обвинила в убийстве четырех подозреваемых

Сегодня, 14:25
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Уничтожение рейса МН17: прокуратура Нидерландов обвинила в убийстве четырех подозреваемых - фото

REUTERS/Maxim Zmeyev

Судебный процесс касательно крушения MH17 начнется в марте 2020 года

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению Боинг-777 в июле 2014 года на Донбассе.

Об этом сообщает ВВС.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест

Судебный процесс касательно крушения MH17 начнется в марте 2020 года.

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Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17

18 июня нидерландские СМИ назвали имена подозреваемых в уничтожении малайзийского самолета.

В сюжете также фигурировало имя подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова. Он фигурирует как свидетель тех событий.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Нидерланды MH17 Россия Игорь Гиркин

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