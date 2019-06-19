В Украине намерены задержать подозреваемого в крушении рейса МН17 — Луценко Сегодня, 15:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Eva Plevier Леонид Харченко — один из четырех подозреваемых по делу МН17 REUTERS/Eva Plevier

Правоохранительные органы намерены задержать и арестовать подозреваемого в причастности к крушению пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом Леонида Харченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

«Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека», — заявил Луценко.

Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.