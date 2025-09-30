На фоне переговоров в Газе. Уиткофф может покинуть пост спецпосланника США на Ближнем Востоке до конца года — The Times of Israel

30 сентября, 10:43
Уиткофф планирует покинуть пост спецпосланника США на фоне переговоров в Газе (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Уиткофф планирует покинуть пост спецпосланника США на фоне переговоров в Газе

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, вероятно, покинет свой пост в конце года. Об этом 29 сентября пишет The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Уиткофф выступал в роли главного представителя администрации Трампа в переговорах по прекращению огня в Газе с начала своей каденции и исполнял обязанности специального правительственного сотрудника.

Текущий срок его назначения составляет около 130 дней, а продление возможно в зависимости от потребности.

По словам источника издания, Виткофф готовится покинуть пост до конца года, особенно на фоне потенциального прорыва в урегулировании конфликта в Газе.

Трамп: предложение о прекращении войны в Газе получило «очень хорошую реакцию»

Анонимный чиновник добавил, что «сотрудники его офиса уже ищут новые рабочие возможности», и если соглашение по Газе будет заключено, спецпосланник «достойно покинет пост».

Напомним, что Виткофф также посещал и Москву, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждал вопросы урегулирования войны РФ против Украины.

В частности, после визита в Москву 6 августа Виткофф сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что глава кремлевского режима готов к значительным территориальным уступкам, чтобы прекратить войну против Украины. Трамп приветствовал «большой прогресс» Виткоффа и согласился провести встречу с Путиным на Аляске, дав понять, что обмен территориями возможен. Но саммит не принес никаких результатов.

Трамп заявил об «интенсивных переговорах» по Газе с участием стран Ближнего Востока

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

Белый дом 29 сентября обнародовал 20-пунктовый план Трампа для прекращения войны в Газе, который предлагает немедленное прекращение огня по согласию сторон, отступление израильских сил и быстрое возвращение всех заложников.

План также предусматривает временное технократическое управление Газы под международным наблюдением, амнистию для боевиков, которые сложат оружие, масштабную программу восстановления с экономическими зонами и развертывание международных сил стабилизации.

Редактор: София Хушвахтова

сектор Газа Стив Уиткофф США Израиль Ближний Восток Палестина Дональд Трамп

