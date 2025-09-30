Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, вероятно, покинет свой пост в конце года. Об этом 29 сентября пишет The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Уиткофф выступал в роли главного представителя администрации Трампа в переговорах по прекращению огня в Газе с начала своей каденции и исполнял обязанности специального правительственного сотрудника.

Текущий срок его назначения составляет около 130 дней, а продление возможно в зависимости от потребности.

По словам источника издания, Виткофф готовится покинуть пост до конца года, особенно на фоне потенциального прорыва в урегулировании конфликта в Газе.

Анонимный чиновник добавил, что «сотрудники его офиса уже ищут новые рабочие возможности», и если соглашение по Газе будет заключено, спецпосланник «достойно покинет пост».

Напомним, что Виткофф также посещал и Москву, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждал вопросы урегулирования войны РФ против Украины.

В частности, после визита в Москву 6 августа Виткофф сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что глава кремлевского режима готов к значительным территориальным уступкам, чтобы прекратить войну против Украины. Трамп приветствовал «большой прогресс» Виткоффа и согласился провести встречу с Путиным на Аляске, дав понять, что обмен территориями возможен. Но саммит не принес никаких результатов.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

Белый дом 29 сентября обнародовал 20-пунктовый план Трампа для прекращения войны в Газе, который предлагает немедленное прекращение огня по согласию сторон, отступление израильских сил и быстрое возвращение всех заложников.

План также предусматривает временное технократическое управление Газы под международным наблюдением, амнистию для боевиков, которые сложат оружие, масштабную программу восстановления с экономическими зонами и развертывание международных сил стабилизации.