Трамп заявил об «интенсивных переговорах» по Газе с участием стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры со странами Ближнего Востока по ситуации в секторе Газа ведутся интенсивно, и что как Израиль, так и ХАМАС проинформированы о них. По его словам, переговоры будут продолжаться столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает Reuters.

«Интенсивные переговоры продолжаются уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь успешного заключения соглашения. Все страны региона участвуют в переговорах», — заявил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что «ХАМАС хорошо осведомлен об этих переговорах, а Израиль проинформирован на всех уровнях», — написал Трамп.

В то же время он не предоставил никаких дополнительных деталей, но назвал переговоры «вдохновляющими и продуктивными».

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.