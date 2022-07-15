Резников о скандальной статье FT: У нас нет причин вывозить контрабандой оружие, Украине нужно выживать

15 июля, 15:04
Резников заявил, что Украина и западные партнеры мониторят использование оружия (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Резников заявил, что Украина и западные партнеры мониторят использование оружия (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.

«Нам нужно выживать. У нас нет причин вывозить оружие из Украины», — сказал он в интервью Financial Times, комментируя скандальную публикацию издания о риске контрабанды оружия из Украины.

Видео дня

По словам министры обороны, некоторые европейские политики, распространяющие ложные утверждения о риске контрабанды оружия из Украины, могут распространять «российскую дезинформацию», поскольку они «зависимы от дешевого газа и денег» из РФ.

Резников подчеркнул, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленного ими оружия. Он предложил другим странам последовать этому примеру.

https://www.youtube.com/watch?v=UsDfHniksw0&feature=emb_title

Украинский министр также пояснил, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.

Система, которая в настоящее время управляется только централизованно, будет расширена до уровня бригады и, возможно, до батальонов, заявил Резников. Он добавил, что Киев будет консультироваться со своими партнерами о том, как развернуть эту систему. Разрабатываются также две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с натовскими.

Кроме того, по словам Резникова, вероятность контрабанды тяжелых систем вооружения, таких как 155-мм гаубицы или ракетные комплексы, поставляемые США, отсутствует. Все они оснащены GPS-трекерами, а западные военные спутники могут следить передвижением оборудования.

Говоря о более портативном оборудовании, министр уточнил, что они находятся в распоряжении спецподразделений Украины и, следовательно, под строгим контролем.

Читайте также:
«Все под контролем до последней пули». Данилов ответил на публикацию FT о рисках контрабанды оружия из Украины на черные рынки Европы

«Я обсуждаю это с партнерами, я обсуждаю это с другими министрами обороны — есть ли у вас какие-то опасения? Они говорят «нет», — резюмировал он.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

Читайте также:
«Вопрос выживания». Все западное оружие в Украине проходит тщательный учет — Подоляк

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная помощь Алексей Резников Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

15 июля, 14:35
Мнения
Alamy via Reuters
«Путин вцепился за свою жизнь» /
Нажмет ли российский диктатор на ядерную «кнопку», рассказывает Марк Фейгин, экс-депутат госдумы и блогер
15 июля, 14:33
Геополитика
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Зерновой оптимизм на фондовом рынке

Если потенциальная сделка по открытию украинских портов произойдет, это будет лучшей новостью за год для украинских аграриев

15 июля, 13:45
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X