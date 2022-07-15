Резников о скандальной статье FT: У нас нет причин вывозить контрабандой оружие, Украине нужно выживать 15 июля, 15:04 Резников заявил, что Украина и западные партнеры мониторят использование оружия (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.

«Нам нужно выживать. У нас нет причин вывозить оружие из Украины», — сказал он в интервью Financial Times, комментируя скандальную публикацию издания о риске контрабанды оружия из Украины.

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По словам министры обороны, некоторые европейские политики, распространяющие ложные утверждения о риске контрабанды оружия из Украины, могут распространять «российскую дезинформацию», поскольку они «зависимы от дешевого газа и денег» из РФ.

Резников подчеркнул, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленного ими оружия. Он предложил другим странам последовать этому примеру.

Украинский министр также пояснил, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.

Система, которая в настоящее время управляется только централизованно, будет расширена до уровня бригады и, возможно, до батальонов, заявил Резников. Он добавил, что Киев будет консультироваться со своими партнерами о том, как развернуть эту систему. Разрабатываются также две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с натовскими.

Кроме того, по словам Резникова, вероятность контрабанды тяжелых систем вооружения, таких как 155-мм гаубицы или ракетные комплексы, поставляемые США, отсутствует. Все они оснащены GPS-трекерами, а западные военные спутники могут следить передвижением оборудования.

Говоря о более портативном оборудовании, министр уточнил, что они находятся в распоряжении спецподразделений Украины и, следовательно, под строгим контролем.

«Я обсуждаю это с партнерами, я обсуждаю это с другими министрами обороны — есть ли у вас какие-то опасения? Они говорят «нет», — резюмировал он.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

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