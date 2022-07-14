«Все под контролем до последней пули». Данилов ответил на публикацию FT о рисках контрабанды оружия из Украины на черные рынки Европы

14 июля, 14:05
Алексей Данилов уверяет, что оружие в Украине под контролем «до последней пули» (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Данилов уверяет, что оружие в Украине под контролем «до последней пули» (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя статью Financial Times о рисках контрабанды оружия из Украины на черный рынок Европы в интервью Радио НВ, заверил, что в Украине оружие находится под контролем.

«Нам не совсем понятны эти намеки, непонятные личности. В данном случае тогда надо называть фамилию, имя, отчество — будет гораздо проще выяснять все эти вещи. Такие намеки, которые присутствуют в очень важном издании, создают для нашей страны крайне опасную ситуацию, когда без доказательств начинается раздувание той ситуации, которую вы только что озвучили», — сказал секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что украинская сторона делает все от нее зависящее, чтобы все процедуры получения, хранения и применения оружия были прозрачны для ее партнеров, добавив, что у Украины нет от них «никаких тайн».

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«Если внимательно почитать, что там написано, для нас это очень серьезный вызов. Мы должны на него обязательно дать ответ. Мы в ближайшее время пригласим и покажем систему контроля, которая существует в нашей стране. Поверьте, до последней пули все находится под контролем», — заявил также Данилов, комментируя публикацию FT.

Он добавил, что Украина хотела бы «разбираться» с фактами, а не с эмоциями и связал публикацию FT с работой врага на информационном фронте.

«Но еще раз говорю: мы готовы совместно с журналистами, которые такую публикацию обнародовали, провести расследование и посмотреть, о чем именно идет речь», — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также заявил, что нет поводов обвинять Украину в том, что оружие попадает из нее на черный рынок Европы, потому что, по его мнению, существование черного рынка оружия на территории стран НАТО — «абсурдная ситуация».

«Мы полагаем, что на сегодняшний день у нас такой ситуации попросту не существует, но рассматривать это надо. И давать возможность нашим партнерам отслеживать, где находится поставляемое нам оружие. Это их право и наша обязанность показать, как мы его используем, где оно находится и как все это происходит. Прозрачность здесь вопрос № 1, потому что это вопрос доверия. Доверие нам сейчас крайне необходимо, и терять его от наших партнеров сейчас крайне опасно», — подытожил он.

Financial Times пишет о контрабанде оружия из Украины. Почему вдруг? - Евгений Федченко

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

«Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам для пересечения: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И с этого момента мы ничего не знаем об их местонахождении и понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране», — сказал один из западных чиновников.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

«Изначально украинские официальные лица вели реестры огнестрельного оружия, выданного гражданским лицам, но по мере развития войны от этой практики отказались, и с тех пор огнестрельное оружие раздается без учета», — говорилось в его сообщении.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Оружие Украина-Россия Financial Times Черный рынок Российско-украинская война Украина-НАТО Радио НВ Алексей Данилов Война России против Украины

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