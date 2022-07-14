Залужный ответил на скандальную публикацию FT о риске контрабанды оружия из Украины 14 июля, 14:54 Залужный подчеркнул, что Украина контролирует каждую единицу вооружения (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)

Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ, заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный.

Об этом он сказал во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, вероятно, имея ввиду скандальную публикацию Financial Times о риске контрабанды оружия из Украины.

Видео дня

«Мы обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов», — сказал Залужный.

В своем Telegram он уточнил, что проинформировал американского генерала о текущей оперативной обстановке. Залужный рассказал, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить ВСУ с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар.

«Нам удается отбивать массированные атаки противника. В Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории. Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS», — резюмировал глава Генштаба.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.