Трамп заявил, что «не слышал» об ограничениях работы Starlink в Украине

16 ноября, 17:26
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Президент США Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не слышал» об ограничениях работы спутниковой системы Starlink в Украине. Об этом он сказал , отвечая на вопросы журналистов 16 ноября.

«Я об этом не слышал», — утверждает американский президент.

Тем временем перебои в работе системы Starshield в Украине продолжаются уже седьмой день. Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщил временный поверенный в делах Украины в Соединенных Штатах Америки Денис Сеник.

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Тем временем в Пентагоне заверили, что политика ведомства в отношении поддержки Украины, в частности в сфере спутниковой связи, не претерпела никаких изменений.

Ограничения в работе Starshield — что известно

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.

Это мешает Украине, в частности, использовать перехватчики дронов, которые не могут набрать необходимую скорость, чтобы сбить шахед.

По мнению Зеленского, ограничение работы Starshield на временно оккупированных территориях выглядит «политическим».

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Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников сообщила, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.

С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничениях, при которых связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч.

Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

24 октября Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield. на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал резонанс в СМИ.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Дональд Трамп Война России против Украины Starlink Starshield

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