Трамп заявил, что «не слышал» об ограничениях работы Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не слышал» об ограничениях работы спутниковой системы Starlink в Украине . Об этом он сказал , отвечая на вопросы журналистов 16 ноября.

«Я об этом не слышал», — утверждает американский президент.

Тем временем перебои в работе системы Starshield в Украине продолжаются уже седьмой день. Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщил временный поверенный в делах Украины в Соединенных Штатах Америки Денис Сеник.

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Тем временем в Пентагоне заверили, что политика ведомства в отношении поддержки Украины, в частности в сфере спутниковой связи, не претерпела никаких изменений.

Ограничения в работе Starshield — что известно

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.

Это мешает Украине, в частности, использовать перехватчики дронов, которые не могут набрать необходимую скорость, чтобы сбить шахед.

По мнению Зеленского, ограничение работы Starshield на временно оккупированных территориях выглядит «политическим».

Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников сообщила, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.

С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничениях, при которых связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч.

Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

24 октября Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield. на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал резонанс в СМИ.