Запрос охватывает документы и переписку SpaceX, начиная с 1 сентября, в частности коммуникацию между Маском (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Сенаторы-демократы Жанна Шахин и Крис Кунс обратились к Илону Маску и компании SpaceX с требованием сохранить документы и переписку, касающиеся ограничений на использование Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

Об этом 13 ноября сообщает The Wall Street Journal.

В письме к Маску законодатели отметили, что перебои в работе сервисов 13−24 октября и 12 ноября могли осложнить проведение украинских военных операций. Сенаторы хотят выяснить, кто принимал решение о введении ограничений и участвовали ли в этом представители за пределами SpaceX.

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Они также раскритиковали непрозрачность процесса принятия таких решений и подчеркнули, что зависимость от частной спутниковой инфраструктуры создает риски для Украины и правительства США.

Запрос охватывает документы и переписку SpaceX, начиная с 1 сентября, в частности коммуникацию между Маском, руководством компании, Белым домом и Пентагоном. Компанию попросили ответить на вопросы и подтвердить сохранение соответствующих материалов до 30 ноября.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield; в частности, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

Это мешает Украине, в частности, использовать перехватчики дронов, которые не могут набрать необходимую скорость, чтобы сбить «Шахед», рассказал Зеленский.

С подобными ограничениями Украина сталкивалась и ранее. 14 октября украинская сторона сообщила о падении скорости, когда связь Starshield прерывалась при движении со скоростью более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий. О полноценном восстановлении системы спутниковой связи для военных сообщили лишь 24 октября.

В период ограничений в работе Starlink и Starshield в октябре издание The Economist писало, что американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск , возможно, стремился наказать Украину за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

13 ноября президент Зеленский по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что ограничения скорости системы Starshield (военный пакет Starlink) сохраняются вдоль всей линии фронта, что, в частности, делает невозможным применение перехватчиков против реактивных «Шахедов».