Компания Маска заявила о технической проблеме со Starshield и не дала объяснений (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Об этом Шифрин написал в Х 14 ноября.

«Украина обсудила с компанией SpaceX ограничения скорости, с которыми сталкиваются украинские военные вдоль линии соприкосновения и на оккупированных украинских территориях. Там в ответ сказали, что речь идет о технической проблеме», — говорится в публикации журналиста.

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Шифрин сослался на информацию временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника. И отметил, что «Киев до сих пор не получил дальнейших объяснений относительно того, почему скорость на оккупированных территориях остается ограниченной уже пять дней подряд».

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.

Financial Times со ссылкой на слова украинских высокопоставленных чиновников написала, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины — чтобы надавить на Киев во время переговоров с Россией, которые состоялись 10−11 ноября в Абу-Даби.

С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничении, когда связь военного пакета Starshield обрывалась при скоростях свыше 160 км/ч.

Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал сам глава SpaceX Илон Маск.

24 октября Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, возобновлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.