Система спутникового интернета Starlink на позиции в Донецкой области, октябрь 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Ограничения скорости спутниковой связи Starshield — военной версии системы Starlink — действуют в Украине уже как минимум три дня, сообщил Axios украинский чиновник 12 ноября.

«В первый день ограничения составляли 10%, во второй — 50%, а сегодня из-за ограничений проваливаются 100% миссий», — заявил чиновник.

В то же время компания SpaceX в комментарии Axios опровергла введение ограничений.

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«Это неправда. Никаких изменений не произошло», — заявили в SpaceX.

Это уже второй случай за последние недели, когда скорость Starshield в Украине ограничивается.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield; в частности, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

Это мешает Украине, в частности, использовать перехватчики дронов, которые не могут набрать необходимую скорость, чтобы сбить шахед, рассказал Зеленский.

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С подобными ограничениями Украина сталкивалась и ранее. 14 октября украинская сторона сообщила о падении скорости, когда связь Starshield прерывалась при движении со скоростью более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий. О полноценном восстановлении системы спутниковой связи для военных сообщили лишь 24 октября.