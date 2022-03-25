Украина просит США увеличить поставки Javelin и Stinger — CNN 25 марта, 08:13 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный с ПЗРК Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина за последние несколько дней обновила список необходимой военной помощи от США, попросив в разы увеличить поставки ПЗРК Javelin и Stinger, сообщает CNN.



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Телеканал, который знаком со списком, отмечает, что Украина заявила, что ей необходимо 500 единиц этих систем ежедневно.

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Это на сотни больше, чем Украина запрашивала ранее.

В списке указаны некоторые другие неотложные потребности, в том числе: реактивные самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, такие как С-300.

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В документе перечислены два типа самолетов российского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной авиационной поддержки наземных войск. Согласно списку, Украина запросила по 36 самолетов каждого типа.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что вооружение поступает в Украину, пока он говорит.

По словам высокопоставленного чиновника, последний из пакетов помощи в размере $350 миллионов, утвержденных в конце февраля, уже поступил в Украину за последние несколько дней, тогда как следующие два пакета на общую сумму миллиард долларов уже начали поступать.

