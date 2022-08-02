США ввели санкции против Алины Кабаевой

2 августа, 19:14
Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) во вторник, 2 августа, внесло в черный список бывшую российскую гимнастку Алину Кабаеву, которую называют любовницей Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кабаева возглавляет российскую Национальную медиа группу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Она уже находится под санкциями ЕС, Канады и Великобритании.

Видео дня

В апреле газета The Wall Street Journal писала, что США планировали ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

Читайте также:
Паутина семейных интриг Путина. NYT обнародовала детальный рассказ о женщинах и детях диктатора, которых помогает выявить война в Украине
Читайте также:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Игры закончились 24 февраля

В расширенный санкционный список попали еще 12 человек, среди которых коллаборанты, марионетки Кремля Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (Херсонская область), Константин Иващенко (Мариуполь) и основатель ведущей российской химической компании Фосагро Андрей Гурьев.

США также расширили санкции против ряда организаций, в том числе Магнитогорского металлургического комбината, фонда Сколково и Московского физико-технологического института.

Читайте также:
Что происходит с экономикой РФ из-за войны и санкций

В пресс-службе Минфина США рассказали, что новый пакет санкций нацелен на российские элиты и предприятия, работающие в секторе экономики, которые приносят значительный доход кремлевскому режиму.

https://www.youtube.com/embed/PkFezEcFiqU
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия-США Санкции против России Алина Кабаева Минфин США Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Супермодель Эльза Хоск сочетала нарядный топ с рюшами с длинной джинсовой юбкой (Фото:instagram.com/hoskelsa)
Тренд из 90-х и нулевых /
Базовый предмет гардероба, без которого модницы не обходятся этим летом
2 августа, 18:51
Красота и мода
Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Основной прогноз на август. Чего ждать на линии фронта

Основная задача, которую все возлагают на август, — надежда на перелом в этой войне, на переход ВСУ от активной обороны к контрнаступлению

2 августа, 12:40
Мнения
Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X