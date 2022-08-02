США ввели санкции против Алины Кабаевой 2 августа, 19:14 Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) во вторник, 2 августа, внесло в черный список бывшую российскую гимнастку Алину Кабаеву, которую называют любовницей Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кабаева возглавляет российскую Национальную медиа группу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Она уже находится под санкциями ЕС, Канады и Великобритании.

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В апреле газета The Wall Street Journal писала, что США планировали ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

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В расширенный санкционный список попали еще 12 человек, среди которых коллаборанты, марионетки Кремля Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (Херсонская область), Константин Иващенко (Мариуполь) и основатель ведущей российской химической компании Фосагро Андрей Гурьев.

США также расширили санкции против ряда организаций, в том числе Магнитогорского металлургического комбината, фонда Сколково и Московского физико-технологического института.

В пресс-службе Минфина США рассказали, что новый пакет санкций нацелен на российские элиты и предприятия, работающие в секторе экономики, которые приносят значительный доход кремлевскому режиму.

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