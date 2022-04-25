«Любовница» Путина. США собирались ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали — WSJ 25 апреля, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Российская гимнастка Алина Кабаева (Фото:instagram.com/alina_kabaeva_fan_club)

Американские чиновники планировали включить российскую гимнастку Алину Кабаеву в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

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Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в американском правительстве Кабаеву называют «любовницей» российского диктатора Владимира Путина и матерью как минимум троих его детей. Она причастна к сокрытию личного состояния Путина за границей, предполагают американские чиновники.

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Они считают, что введение санкций против Кабаевой будет расценено как настолько личный удар по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США, поэтому такой шаг пока отложили.

Путин никогда не подтверждал наличие отношений с Кабаевой.

По словам источников газеты, считается, что введение санкций против нее может осложнить усилия по достижению мира путем переговоров.

По данным издания, Минфин США подготовил решение о введении санкций против Кабаевой, но Совет национальной безопасности при Белом доме в 11 часов вечера принял решение исключить ее имя из списка.

«Мы подготовили санкции в отношении ряда людей, которые еще не попали под санкции, и продолжаем думать о том, когда ввести эти санкции для максимального эффекта», — прокомментировали в американском правительстве.

По словам источников, Кабаева находится в Швейцарии в течение длительного времени. Она живет в особняке с высоким ограждением и вертолетной площадкой в Колони, недалеко от Женевы.

Ранее СМИ сообщали, что Кабаева воспитывает четверых детей от Путина. Якобы у Путина и Кабаевой есть 7-летние дочери-близнецы, а также два сына.

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