Паутина семейных интриг Путина. NYT обнародовала детальный рассказ о женщинах и детях диктатора, которых помогает выявить война в Украине 17 мая, 19:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин в Сочи, май 2021 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Война в Украине развенчала миф о неприкосновенности ближайшего окружения Владимира Путина: санкции Запада затрагивают все больше членов его семьи, проливая свет на личную жизнь диктатора.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В санкционных списках западных стран недавно оказались две дочери диктатора от первого брака, а Великобритания ввела санкции даже против предполагаемой любовницы Путина Алины Кабаевой.

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Американская газета New York Times собрала детальную картину обо всех вероятных возлюбленных и детях Владимира Путина, попытавшись разыскать следы их роскошной жизни в самых престижных уголках Европы — от Швейцарии до Монако и Нидерландов. В материале под названием Семьянин Владимир Путин (Vladimir Putin, Family Man) издание также рассказывает о том, как повлияли западные санкции на публичную жизнь близких Путину людей.

НВ предлагает ознакомиться с полным переводом этого лонгрида.

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Путину не понравилось любопытство.



Шел 2008 год, и 56-летний тогда российский президент, который уже восьмой год ужесточал свою власть в РФ, стоял перед журналистами на пресс-конференции в роскошной вилле Чертоза на Сардинии. Рядом с ним был его ближайший союзник в Западной Европе Сильвио Берлускони — медиа-магнат и премьер-министр Италии, чьи гедонистические аппетиты стали легендарными. Путин совпадал с ним во вкусах и пристрастиях к отвязным шуткам, вычурным интерьерам и несметному богатству.

В летнее время [в те годы] две дочери Путина подростками бегали по обширной территории виллы, порой отправляясь на тайный лакшери-шоппинг и лодочные прогулки — под строгим приказом, чтобы их личности оставались нераскрытыми, а их лица — спрятанными от камер, рассказал NYT источник, осведомленный с такими правилами.

Такая стратегия строжайшего ограждения семьи хорошо служила Путину на протяжении многих лет, пока Россия не вторглась в Украину в феврале 2022 года. Теперь, когда страны вводят санкции в отношении самых близких ему людей — включая санкции в отношении Алины Кабаевой, долгое время считавшейся его любовницей, и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной — фасад начинает рушиться, проливая новый свет на личную жизнь российского лидера.

Некоторые из первых проблесков [информации] о его сложных семейных делах появились как раз в том эпизоде на вилле, когда российский репортер Наталья Меликова из Независимой газеты осторожно затронула запретную тему. За несколько дней до этого в Московском корреспонденте появилось сообщение о том, что Путин и его жена тайно расстались после 25 лет брака. Любопытно, что далее газета сообщила: Путин якобы влюблен в Алину Кабаеву, знаменитую своей гибкостью олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, которая в свои 24 года была по возрасту ближе к его дочерям и стала лицом его политической партии.

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», — заявил Путин, опровергая такие сообщения. Берлускони жестом изобразил выстрел в Меликову из воображаемого пулемета, а Путин, которого к тому времени уличали в убийстве нескольких журналистов, кивнул и улыбнулся. Через несколько дней Московский корреспондент приостановил работу по «финансовым причинам».

Путин не просто «отец-защитник», который, по его словам, хотел обеспечить своим дочерям нормальную жизнь и считал их безопасность вопросом национальной безопасности. Бывший агент КГБ, погрязший в характерных для этой спецслужбы уловках, дезинформации и присущей двуликому Янусу способности являть разные личины в зависимости от ситуации, он скрывал свою личную жизнь и окутывал ее слухами.

От первого брака у него есть две законные дочери, однако, согласно сообщениям независимых российских СМИ и неподтвержденных материалов в международных медиа, у Путина может быть еще четверо детей от двух других женщин. Но даже его признанные дочери, сейчас вступающие в период «средних лет», упрятаны настолько, что их не увидишь на улицах Москвы. Его бывшая жена — на которой, по мнению некоторых биографов, он женился, чтобы улучшить свои шансы поступить в не приветствующее холостяков КГБ — практически исчезла из поля зрения еще до того, как они развелись.

В усеянных виллами русских анклавах Швейцарии в марте начала распространяться петиция с требованием репатриации его предполагаемой любовницы Кабаевой, авторы которой гневно сравнивали ее с возлюбленной Гитлера Евой Браун. В Лугано местные жители шепчутся о многоэтажке с зелеными стеклами и видом на озеро, где предположительно жила Кабаева, а также с уверенностью говорят о больнице, где, по слухам, родились ее дети, и о школах, в которых они учились. Но саму ее они не видели.

Предполагаемые дети невидимы, их существование невозможно подтвердить. В роскошном многоквартирном доме в Монте-Карло жители пожимают плечами, глядя на фотографии еще одной возможной подруги (и ребенка) Путина, которая владела там недвижимостью. Ее семья прописана в тех же эксклюзивных московских лакшери-домах, что и семья Кабаевой. Во многих случаях они будто призраки — и, как бывает в историях о привидениях, фантомы могут быть сотворены для достижения желаемого эффекта — либо критиками, чтобы подорвать выстроенный самим Путиным имидж поборника семейных ценностей, либо сторонниками, чтобы углубить образ богатства, маскулинности и таинственности Путина. А возможно, они таки существуют на самом деле.

«Историй так много! Правдивыми могут быть все они — или ни одна из них. И это своего рода «туман Путина», — говорит Нина Хрущева, уроженка Москвы, профессор международных отношений Новой школы в Нью-Йорке. Путин, по ее словам, всегда был одновременно и одержимо скрытным, и эксгибиционистом, которого лишь подпитывал имидж суперзлодея, обретенный им на Западе.

Правнучка Никиты Хрущева, она отметила, что Путин обладает типичным для Кремля «византийским мировоззрением», и, подобно Сталину, лишь поддержал и закрепил мифы, приправленные правдой. «Вы создаете дезинформацию, — поясняет Хрущева. — Вы создаете атмосферу чего-то такого, о чем все догадываются, все обсуждают, но все остается в секрете».

Однако некоторые вещи, похоже, вполне ясны. Члены семейного круга Путина являются бенефициарами клептократической системы, которой он правит как мафиозный «дон», а приспешники-олигархи платят ему «дань» в виде богатства, прибыльных должностей или роскошных вилл. Ими щедро одаривают семью Путина и тех, кто находится в пределах потенциальной орбиты его симпатий. На протяжении десятилетий лишь очень немногим удавалось проникнуть сквозь этот непрозрачный защитный пузырь, созданный вокруг них и их ресурсов, но вторжение Путина в Украину изменило ситуацию.

В апреле США нацелились именно в этот «туман» и ввели санкции против двух дочерей Путина, сославшись на них как на членов семьи подсанкционного лица — то есть самого Путина — и утверждая, что они помогали российской оборонной промышленности, в получении миллиардов долларов под прямым контролем Путина. Власти США также едва не наложили санкции на Кабаеву, но передумали в последний момент, чтобы пока избежать эскалации, заявили официальные лица.

Эксперты по теме санкций говорят, что эти меры были направлены не столько на то, чтобы нанести Путину конкретный финансовый ущерб, сколько на то, чтобы послать сигнал: его агрессия перешла черту, а его невидимый и неприкосновенный частный мир видят и готовы затронуть на Западе.

«В целом санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, — это плохо, а главное, они бесполезны, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать западные санкции против членов семьи Путина. — Санкции против семей, родственников, знакомых и журналистов — это глупость». На вопрос, считает ли Кремль санкции против Кабаевой и ее родственников личным оскорблением Путина, Песков добавил: «Это просто абсурдное решение!»

Нидерландский филиал

На заросшем травой участке земли на окраине Амстердама протестующие недавно отправили послание Путину через его дочь Марию. Рядом с украинским флагом, установленным в центре выложенного свечами сердца, они сделали надпись, адресованную «Аве Марии Путиной»: «Меньше чем в двух тысячах километрах от твоего мирного участка есть свободная страна, которую уничтожает твой отец. Достучаться до него невозможно, остановить его не сможет даже палач, но ведь родители и дети — это другая история», и еще: «Мы молим тебя, Мария».

То, что поначалу казалось малопригодным местом для такого воззвания — и маловероятным адресатом для него, — обрело больший смысл, когда стало понятно, что землю недавно купил Йоррит Фаассен — гражданин Нидерландов, который когда-то женился на Марии Владимировне Воронцовой (известной как старшая дочь Путина) и имеет с ней как минимум одного общего ребенка.



За 15 лет, прошедших с тех пор, как Воронцова начала тайно жить с Фаассеном в Нидерландах, местные время от времени фокусировали на ней свой гнев, направленный против ее авторитарного отца.

Обстановка стала особенно напряженной в 2014 году, когда поддерживаемые Россией сепаратисты сбили в небе над Украиной самолет Malaysia Airlines, вылетевший из Амстердама, в результате чего погибли 298 человек, в том числе почти 200 нидерландцев. Мэры многих городов в Нидерландах требовали депортировать Воронцову, а в связи с нынешней войной в Украине внимание к ней усилилось.

Нидерландское расследовательское издание Follow the Money недавно связалось с Фаассеном, находящемся в России. С отчетливым гаагским акцентом он назвал войну в Украине «неудобством» и стал отрицать, что был мужем Воронцовой. «Ему было не по себе», — говорит Гарри Ленсинк, редактор, который разговаривал с Фаассеном.

Не по себе с тех пор было и репортерам — они переживали, что их телефоны прослушиваются. Один из соавторов их статьи о Фаассене получил уведомление о том, что некто пытался взломать учетную запись его электронной почты с московского сервера.

Подобным чувствам гнева и тревоги не было места на веселой пирушке, состоявшейся в честь этой пары в 2008 году в Вассенаре — возможно, самом престижном и богатом районе Нидерландов. «Это была свадебная вечеринка, — вспоминал Дэнни Плезье, местный исполнитель нидерландских народных песен, выступавший на мероприятии.

Он рассказал, что гости подпевали его хитам, а сам он пожал руки жениху, с которым был знаком много лет, и его невесте. По словам Плезье, он понятия не имел, что та была дочерью Путина, и ушел он вскоре после своего выступления.

Вряд ли хоть кто-то на свадьбе много знал о ней, хотя приятели Фаассена, переехавшего в Москву из-за бизнес-дел в 2006 году, давали подсказки в своих буйных речах. Они шутили о том, как проводили время в московских клубах, где «клеили» богатых русских девушек.

Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина / Фото: Скриншот из видео: Телеканал «Доктор» / Youtube

Родители Марии не присутствовали на ее нидерландской свадьбе. Однако некоторые россияне там были, включая мужчин спортивного телосложения, наблюдавших из-за бара за тем, как родственница невесты — молодая женщина, которая исполнила трогательную народную русскую песню — выразительно танцевала под звуки танго.

Кузен жениха Каспер Фаассен, ныне известный нидерландский художник, сказал, что в следующий раз он встретил Марию, жену своего двоюродного брата, на дне рождения тети в соседнем городе Меренвейк. По его словам, пока гости тянулись за индонезийской едой на фуршете, Мария выглядела спокойной, но отчужденной, в элегантном бежевом платье она стояла с идеальной осанкой, как у танцовщицы. Со всеми, включая мужа, она общалась на хорошем английском языке и немного говорила по-голландски.

В конце концов пара заказала несколько картин Каспера Фаассена. Он вспомнил, как доставил три силуэтных изображения балерин на фоне сусального золота в их квартиру над местным супермаркетом Albert Heijn в соседнем Ворсхотене. Мария открыла дверь, а ее муж Йоррит валялся на диване перед телевизором. Войдя, Каспер пошутил, что его двоюродный брат — лежебока, и, насколько он помнит, Мария тогда закатила глаза в знак солидарности.

Ни Каспер, ни большинство других членов семьи не знали о том, кем на самом деле является женщина, известная им как Мария Владимировна Воронцова, а ныне Мария Фаассен — и Маша для ее отца. Но в 2010 году российское новостное издание New Times сообщило, что Йоррит, на тот момент сотрудник российской консалтинговой фирмы, был избит в Москве после дорожного инцидента телохранителями Матвея Урина, крупного российского банкира, который не знал, с кем имеет дело.

Урин быстро лишился лицензий на управление банками, а его телохранители в итоге оказались в тюрьме. Российские журналисты предположили, что нидерландец был зятем Путина, хотя Йоррит всегда это отрицал.

Большую часть времени супруги проводили в Москве, где в документах он числился сотрудником Газпромбанка. Каспер сказал, что его кузен однажды предлагал ему потенциально выгодные связи и продажи в России. Но к тому времени начали распространяться слухи о родителях Марии, и художник, осуждавший Путина за его подрыв демократии и жестокие репрессии, отказался.

«Я сказал: «Спасибо, но нет, спасибо», — ответил он, с тех пор стараясь держаться подальше от этой пары.

Но местные жители обращали на них больше внимания. В один из недавних дней ​​возле элитного высотного дома, где Йоррит выкупил два верхних этажа, один из украинских соседей выразил свое отвращение к бывшим обитателям, а 57-летняя Кориен Зутемелк, живущая через дорогу от пентхауса, вспомнила, что не единожды видела пару, в том числе на прогулках по каналу под их многоквартирным домом.

«Я видела их на борту их собственного шлюпа, — сказала женщина. — Она была беременна».

С балкона второго этажа их дома рядом с каналом пожилой мужчина рассказал, что «однажды был с ней в лифте», и что «она похожа на своего отца». По словам этого мужчины, у пары есть сын — или, по крайней мере, люди видели Йоррита, избегавшего контактов с соседями, с маленьким мальчиком. Мужчина на балконе замолчал, когда жена сердито позвала его в квартиру. «Тебе может достаться от них за такое», — прошипела она.

Сергей Ролдугин, виолончелист и баснословно разбогатевший близкий друг Путина, ныне оказавшийся в санкционных списках США и Европейского Союза, а также приходящийся Марии крестным отцом, однажды сказал интервьюеру, что в 2012 году у нее родился сын. В интервью Оливеру Стоуну в 2017 году Путин признал, что стал дедушкой.

Некоторые местные жители убеждены, что лицезрели визит «русского дедушки».

«Я действительно видела Путина», — сказала 62-летняя Патриция Кортекаас, член городского совета Воорсхотена, стоя возле супермаркета, в который он якобы вошел. Она вспомнила, что видела его в сопровождении охраны в отделе кофе и чая.

«Он выглядел осторожным, — сказала она. — Я подумала: что с ним не так?» (офис Путина отрицает эти визиты).

К 2014 году Мария стала специалистом по детской карликовости. Ее благотворительный проект Эльфа-Эндо, помогающий детям с эндокринными проблемами, также получил финансирование от влиятельного — и теперь уже подсанкционного — Альфа-банка. Это может быть причиной того, что Минфин США решил наказать ее за управление «финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем господина Путина».

Эти санкции могут повредить ее новой семье. Согласно информации, которую в апреле 2022 года опубликовали независимый российский новостной портал Meduza и русскоязычный сайт Current Time TV, к этом времени она развелась с Йорритом и снова вышла замуж за россиянина, который получил должность в газовой компании Новатэк. Могущественный олигарх Геннадий Тимченко, который часто фигурирует в качестве семейного посредника Путина и также пребывает в санкционных списках, недавно вошел в совет директоров Новатэка.

Получить комментарии у Марии не удалось. Фаассен не ответил на просьбу о комментарии, которую NYT попыталась передать через его отца. Тот сказал: «Уходите», а окна его дома, которые в Нидерландах традиционно держат незанавешенными, были закрыты газетами.

«Дисциплинированная» дочь

С самого начала личная история Путина казалась полной мифотворчества. Свою официальную биографию — опубликованную в 2001 году, когда он впервые пришел к власти в предполагаемой роли демократа нового поколения — он использовал для того, чтобы «отполировать» имидж жесткого, но героического семьянина. В ней он рассказывает историю о том, как нагишом спас семью, когда из-за неисправной сауны пожар уничтожил их дачу [в 1996 году — прим. ред.].

«Больше всего из-за инцидента пострадали девочки, — рассказывал Путин о своих двух дочерях. — Они привезли из дома на дачу все свои сокровища — все свои игрушки и кукол Барби, которых собирали всю жизнь. Маша потом мне рассказывала, что после этого она не могла спать несколько месяцев. Они потеряли все, к чему привыкли».

Теперь пожар войны, разожженный Путиным в Украине, грозит снова лишить их всего.

Это касается и его второй дочери Кати, которая, по словам Путина, тогда «оказалась самой дисциплинированной».

«Когда я крикнул: „Вон из дома!“ — она ложку на стол швырнула и выскочила, даже не стала спрашивать почему», — рассказывал он.

Катя, жившая под псевдонимом Катерина Владимировна Тихонова, и вправду, похоже, является той из двух дочерей, которая больше привержена кругу влияния Путина. Предположительно в феврале 2013 года она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына Николая Шамалова, близкого соратника Путина и крупного акционера банка Россия. Один из любимых лыжных курортов Путина, Игора, обеспечил идиллическую зимнюю декорацию [для свадьбы] с именами Кирилла и Катерины, написанными на снегу.

В 2020 году Медуза и еще одно независимое российское новостное издание Важные истории получили копии свадебных приглашений, которые Шамалов отправил по электронной почте Марии, Йорриту и их сыну в Нидерланды. Среди развлечений гостям свадьбы предлагали катание на коньках на закрытом катке, лазерное шоу и разнообразные представления в декоративной «русской деревне».

Катерина Тихонова и ее партнер по танцам Иван Климов, 2014 год / Фото: REUTERS/Jakub Dabrowski/File Photo

Катерина и сама была заправской танцовщицей, увлекавшейся акробатическими танцами в стиле рок-н-ролл. В 2013 году она и ее партнер по танцам Иван Климов выступили на фестивале акробатического рока Boogie-Woogie World Masters. Тихонова была одета в гимнастический купальник и белые кеды, а Климов подбрасывал ее в воздух.



«Все знали, что она дочь Путина», — рассказал Эдилио Пагано, часто судивший соревнования, в которых участвовала Катерина. Однако он сказал, что никогда не чувствовал давления в том, чтобы ставить ей более высокие оценки.

По его словам, Катерина «не была, скажем так, блестящей спортсменкой, но ей было действительно интересно, и она присутствовала на каждом соревновании». По его словам, она никогда не говорила о своем происхождении, но была «очень сдержанной, очень доброй, улыбчивой и воспитанной» женщиной, которая общалась в основном на английском языке.

Примерно в 2014 году Пагано работал с ней в исполнительном комитете Всемирной конфедерации рок-н-ролла, базирующейся в Швейцарии, где она была вице-президентом по расширению и маркетингу. По его словам, она редко посещала встречи, но когда бывала на них, ее всегда сопровождали два телохранителя.

К тому времени она была занята более крупным бизнесом. В 2015 году российское информационное агентство РБК сообщило, что Тихонова поехала в Швейцарию не на танцевальный конкурс, а на «русскую сессию» Давосского форума вместе с Шамаловым.

В интервью российскому телевидению в 2011 году Путин обмолвился, что Катерина специализировалась в области востоковедения в Санкт-Петербургском университете. Однако когда она осторожно появилась в публичном пространстве в 2015 году, то уже как автор учебника по математике и полудюжины научных статей, в том числе о космических путешествиях и о том, как тело реагирует на невесомость. Ее соавтор, ректор МГУ Виктор Садовничий, не ответил на запрос о комментарии.

И все же она была не просто академическим ученым. Катерина возглавляла научно-исследовательский институт Иннопрактика, занимавшийся спонсорством и поддержкой молодых ученых, который частично финансировался государственной нефтяной компанией Роснефть. Как выяснило агентство Reuters, членами правления Иннопрактики были многие доверенные лица Путина и бывшие сотрудники КГБ, включая тех, кто жил в том же жилом комплексе в немецком Дрездене, что и семья Путина в 1980-х годах. А в 2014 году Тихонова осуществляла надзор за расширением Московского государственного университета стоимостью 1,7 млрд долларов, работая в должности проректора и отвечая за связи с бизнес-сектором.

По мере ее профессионального роста росло и богатство ее супруга. Кирилл Шамалов приобрел у Тимченко, связанного с Путиным олигарха и вероятного семейного посредника, долю в ведущей российской нефтяной и нефтехимической компании размером примерно в 3 млрд долларов и стал одним из ее главных акционеров. Пара также приобрела у Тимченко по неизвестной цене виллу на берегу моря во французском Биаррице (в марте российские активисты ворвались на эту виллу и попытались открыть ее для украинских беженцев).

Катерина Тихонова на Петербургском экономическом форуме, июнь 2021 года / Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

В 2018 году Катерина появилась в российском телешоу, где ее представили как «директора Иннопрактики и заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ». В одном из эпизодов передачи она давала комментарий на фоне компьютерной графики, где была изображена подключенная к электродиодам человеческая голова. (Министерство финансов США наложило на Тихонову санкции за то, что она является «техническим руководителем», чья работа поддерживает российское правительство «и оборонную промышленность».)

В том же году Bloomberg сообщил, что пара развелась и разделила активы объемом почти 2 млрд долларов. США ввели санкции против Шамалова, назвав его «бывшим мужем» Катерины. Ее настоящей любовью по-прежнему казались танцы. В 2019 году Тихонова стала членом совета российского представительства Всемирной федерации танцевального спорта.

Однако Мириам Керпан Изак, президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла, заявила, что Катерина более не связана с этой организацией. «Я не поддерживаю с ней никакие контакты», — отметила она, добавив: «Она больше не активна».

Другие женщины в жизни Путина

Война Путина вынудила и других его предполагаемых детей отказаться от привычной публичной жизни.

Елизавета Владимировна Кривоногих — чье отчество указывает, что она является дочерью Владимира, — это 19-летняя девушка, подыгравшая слухам о ее возможном родстве с Путиным, чтобы получить десятки тысяч подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Он полон фотографий, на которых она застенчиво скрывает лицо. В нескольких интервью Луиза, как ее называют, признавала, что очень похожа на Путина, и говорила, что если бы имела такую возможность, то задала бы президенту один вопрос: «Почему?». Однако война привлекла к девушке гневное внимание, и ее аккаунт внезапно исчез.

Луиза — дочь 47-летней Светланы Кривоногих, бывшей петербургской уборщицы, которая благодаря предполагаемым связям с Путиным превратилась в «баронессу» рынка недвижимости, члена правления личного банка Путина, банка Россия, и крупного акционера горнолыжного курорта Игора, где сыграла свадьбу вторая дочь Путина Катерина.

В 2021 году публикация Pandora Papers — миллионов документов офшорных финансовых фирм — а также более раннее расследование Проекта, которое впоследствии было запрещено в России, показали, что состояние Светланы оценивается примерно в 100 млн евро или около 105 млн долларов, включая квартиру в Монако стоимостью 3,75 млн долларов.

Мария Певчих, глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией — российской некоммерческой организации, основанной оппозиционным политиком Алексеем Навальным — уверена, что у Путина есть дети от любовниц и что они живут за границей в роскоши.

Она указала на документы, свидетельствующие о непомерном богатстве женщин и их семей, а также на записи об имуществе, согласно которым дочернее предприятие Газпрома предоставило элитные квартиры в одном и том же московском доме матерям Кабаевой и Кривоногих.

В один из недавних дней, когда россияне садились в свои эксклюзивные спортивные автомобили перед знаменитым казино Монте-Карло, жители расположенного здесь многоквартирного дома заявили, что никогда не видели ни Кривоногих, ни ее дочь. Швейцар сказал, что она там не живет.

22 апреля 2022 года нынешняя предположительная любовница Путина — а, по некоторым данным, его новая жена — Алина Кабаева появилась в Москве на своем ежегодном фестивале Алина, патриотическом гимнастическом мероприятии. Глава совета директоров Национальной медиагруппы, контролируемой влиятельным олигархом Юрием Ковальчуком, она провела этот фестиваль в поддержку вторжения в Украину на фоне знаков Z, которые являются символами путинской войны.

Швейцарские и международные средства массовой информации часто сообщали как данность тот факт, что Кабаева, жившая в Швейцарии, родила ребенка от Путина в клинике Сант-Анна недалеко от Лугано в 2015 году — в то самое время, когда он исчез из виду на восемь дней. («Не соответствует действительности», — заявил тогда пресс-секретарь Кремля Песков.)

Клиника в Лугано, безупречный вестибюль которой в день визита NYT был заполнен русскоговорящими ​​беременными женщинами, отказалась от комментариев. Сообщение в российской газете за 2019 год о том, что Кабаева родила близнецов, исчезло из сети.

Жители Лугано уверены, что она все же жила под усиленной охраной в роскошном стеклянном здании с видом на озеро в районе Парадизо, пригороде Лугано.

«Я знаю, что она жила здесь», — говорит Елена Уткина, украинка, работавшая в салоне красоты в соседнем квартале. Некоторые настолько уверены, что Кабаева жила там, что пытались ее выгнать, распространяя петицию с требованием, чтобы Швейцария «приняла меры и воссоединила Алину „Еву Браун“ Кабаеву с ее „фюрером“».

Однако швейцар этого дома сказал, что проработал здесь 10 лет и никогда не видел никого с таким именем. Никто никогда не видел ее и в местных кафе Коллина д’Оро, сказочно богатого района, популярного среди представителей русского анклава города. А предполагаемые дети пары еще ни разу не «материализовались» на публике.

«Их здесь никогда не было», — сказал NYT Билл Эйхнер, директор эксклюзивной американской школы в Швейцарии, на столе которого лежало заявление на прием нового российского ученика, которому предстояло пройти проверку на предмет соответствия растущему санкционному списку.

Никто из верующих соседней Русской православной церкви не подтвердил, что хоть когда-либо видел Кабаеву, а находящиеся там украинские беженцы заявили, что будут избегать ее, если встретят.

«Было бы здорово, если бы Швейцария забрала ее имущество», — сказала 25-летняя Катерина Чаплинская, бежавшая в Швейцарию со своей сестрой-подростком после вторжения России в Украину. Некоторые россияне тоже заявили, что не хотели бы видеть Кабаеву, среди них — 34-летняя Виктория Бусси. Она сказала, что ранее поддерживала Путина, но теперь считает его менее загадочным, скорее обыкновенным военным преступником.

«Он разрушил репутацию России», — заявила Бусси.

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